Kletter-Ass Schubert pfeift auf Bronze-Bewerb

Nur sechs Wochen nach dem mit Bronze erfüllten Olympia-Traum tritt Jakob Schubert bei der heute beginnenden Kletter-WM in Moskau an: „Einige Top-Leute verzichten auf die Titelkämpfe, für mich war aber immer klar, dass ich die WM noch mitnehme.“ Der Olympia-Stress ging auch an Österreichs Kletter-Held nicht spurlos vorbei: „Mein Tank war komplett leer. Deshalb habe ich mir auch eine Auszeit gegönnt.“ Jetzt ist der Biss wieder da, seit drei Wochen bereitet sich Schubert auf Russland vor. „Ich will Gold holen“, stellt der Innsbrucker klar.