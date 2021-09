Herzogin Kate: Erster Auftritt nach langer Auszeit

Kate top gestylt und ohne Babybäuchlein

Was Adelsexperte Russell Myers in einem Interview mit der „Today“-Show bereits angezweifelt hatte, bestätigte Herzogin Kate nun bei ihrem ersten Auftritt nach der Sommerpause. Als sie am Mittwoch nämlich die Militärbasis der Royal Air Force in Brize Norton besuchte, zeigte sich die 39-Jährige nämlich nicht wie immer perfekt gestylt in dunkelblauer Marlene-Hose und beigem Blazer, sondern auch mit gewohnt schmaler Körpermitte. Von einem Babybäuchlein war da wahrlich nichts zu sehen!