Wieder schwanger? Kate schon wochenlang abgetaucht

Es stimmt tatsächlich, dass sich die britische Herzogin Kate in den letzten Wochen rar gemacht hat. Die letzten Fotos von Kate entstanden bei einem Wimbledon-Besuch der Herzogin sowie beim EM-Finale zwischen Italien und England. Beide Events fanden am 11. Juli statt. In den Jahren davor hatte sich Kate im Sommer deutlich kürzere Auszeiten genommen. So war sie 2020 41 Tage und 2019 sogar nur 33 Tage von der Bildfläche verschwunden.