Wohngruppe in Pflegeheim steht vor der Sperre

Bessere Vernetzung von Pflege- und Regelschule

Um den Personalmangel entgegenzutreten, wurden in NÖ die Ausbildungsplätze an den Pflegeschulen erhöht, so auch in Horn und Zwettl, betont Schmallegger. „Rasch für Nachwuchsarbeitskräfte sorgen“ will auch Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Eine bessere Vernetzung von Pflege- mit Regelschule soll mehr Junge für den Beruf begeistern. Man arbeite mit Nachdruck daran, den Pflege- und Betreuungsberuf zu attraktivieren. (Zum Thema siehe auch Seiten 2/3.)