Opposition: „Hintertür für Zweitwohnsitze“

Die Novelle der vergangenen Novelle des Raumordnungsgesetzes in Salzburg steht an. Da für die Volkspartei ein Verbot von Zweitwohnsitzgebieten rechtlich nicht haltbar sei, will man nun die Kriterien für Zweitwohnsitze quasi unerfüllbar festlegen und diese somit verhindern. Ein Antrag dazu wurde von den Regierungsparteien im Landtag am Mittwoch beschlossen.