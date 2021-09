US-Nationalgarde muss Schulbusfahrer ersetzen

In der Metropole Boston fehlen laut einem Bericht des lokalen TV-Senders 7News zwischen 40 und 60 Lenkern. Eltern seien bereits verständigt worden, dass es zu Schulbeginn zu zahlreichen Verspätungen kommen könnte. Aus dem Büro von Bürgermeisterin Kim Janey heißt es, dass der Mangel unter anderem auch an die niedrige Impfquote unter den Chauffeuren zurückzuführen sei. Andererseits hätten mehrere Busfahrer Angst vor ungeimpften Kollegen und erschienen nicht zur Arbeit. Allerdings kämpfen viele Schulbezirke seit Jahren mit einem Mangel an Busfahrern. Die Pandemie und die Impfpflicht haben die Situation verschärft.