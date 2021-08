USA: Corona-Ausbruch nun schlimmer als im Vorjahr

Das medizinische Personal in den Vereinigten Staaten arbeitet bereits wieder an der Belastungsgrenze. Der jüngste Wert der Infektionszahlen ist dabei im direkten Vergleich zum August des Vorjahres mehr als doppelt so hoch. „Die Zahlen jetzt sind tatsächlich in vielerlei Hinsicht schlechter als im letzten August“, erklärte Paul Offit von der US-Behörde für Lebens- und Arzneimittel FDA gegenüber CNN.