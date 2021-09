Traktor überschlug sich: Weststeirer (60) getötet

Der Weststeirer wollte gegen 19 Uhr in einem Forst mit seinem Traktor einen großen Baumstamm über einen steilen Waldweg zu sich nach Hause ziehen. Dazu legte er eine Eisenkette um das Holz und befestigte diese am Traktor. Nachdem er losgefahren war, verfing sich der Stamm plötzlich an einer Baumwurzel, durch die Spannung der Kette wurde die Zugmaschine umgerissen.