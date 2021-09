Hoermanseder gibt‘s jetzt auch fürs kleine Budget

Den Auftakt macht eine Capsule-Kollektion für den deutschen Mode-Internethändler About You, die am Montagnachmittag im Rahmen der seit Samstag bis Mittwoch laufenden About You Fashion Week gezeigt wurde. „Als Designerin ist es mir wichtig, nicht nur einen bestimmten Kundenstamm zu bedienen, sondern auch meine Kollektionen für diversere und jüngere Kundinnen und Kunden zu öffnen“, erläuterte die gebürtige Wienerin. Auch „außerhalb der Couture-Szene“ sollen ihre Kreationen künftig kursieren.