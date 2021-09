Verschleierte Frauen demonstrieren für Taliban

UNO wirft Taliban brutales Vorgehen vor

Die Vereinten Nationen zeigten sich am Freitag besorgt über die Menschenrechtslage in Afghanistan nach der Übernahme der Herrschaft durch die Taliban. Die neuen Machthaber ginge immer brutaler gegen Kritiker vor, hieß es. Gefangene der Taliban würden geschlagen und zum Teil mit Enthauptung bedroht. Auch würden Pressevertreter eingeschüchtert. Der Bruder des Ex-Vizepräsidenten Amrullah Saleh wurde nach Angaben eines Angehörigen umgebracht. „Sie haben ihn gestern ermordet und verbieten uns, ihn zu begraben“, schrieb der Neffe Ebadullah Saleh in einer Textnachricht an Reuters. „Sie sagten, seine Leiche soll verrotten.“ In einem Nachrichtendienst der Taliban heißt es dagegen, Rohullah Saleh sei während der Kämpfe im Panjshir-Tal getötet worden.