„Fechtbewegungen“ mit Messer: Frau festgenommen

Die Frau betreute in der Wohnung einen Bekannten, und dieser ließ die 59-Jährige als Vergütung bei sich wohnen. In der Nacht auf Montag kurz nach Mitternacht versuchte sie plötzlich Feuer in der Wohnung zu legen. Der Bekannte und ein Freund des Mannes, der sich zu diesem Zeitpunkt ebenfalls in den Räumlichkeiten aufhielt, gingen daraufhin dazwischen.