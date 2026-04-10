Polizei stoppt Betrügerbande: Drei Festnahmen

Auf frischer Tat ertappt

Der Schaden beläuft sich auf rund 160.000 Euro, die dabei entstanden sind. Betroffen sind mehr als 300 Firmen. Zwei Verdächtige konnten bereits im Oktober 2025 in Wien-Simmering auf frischer Tat geschnappt werden – inklusive mutmaßlicher Betrugspakete. Eine weitere Festnahme erfolgte in Rumänien. Die beiden in Wien gefassten Männer sitzen mittlerweile in Haft. Die Fahndung nach den restlichen Mitgliedern der Gruppe läuft auf Hochtouren.