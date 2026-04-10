Hotel-Speisesaal stürzt bei Abendessen ein

Am Freitag entschieden die Betreiber unterdessen aber nach Angaben eines Sprechers der Feuerwehr von Mallorca die vollständige Schließung des Hotels. Insgesamt 520 Gäste sollen im Laufe des Tages in andere Hotels der gleichen Kette verlegt werden. Laut „Última Hora“ gehen die Ermittler nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass der Bau möglicherweise aufgrund seines Alters einstürzte und nicht ausreichend mit Stahl verstärkt war.