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Schock auf Mallorca

Hotel-Speisesaal stürzt bei Abendessen ein

Ausland
10.04.2026 14:00
Die Ursache des ungewöhnlichen Zwischenfalls blieb zunächst ungeklärt.
Die Ursache des ungewöhnlichen Zwischenfalls blieb zunächst ungeklärt.(Bild: Krone KREATIV/Copyright © TONO BALAGUER. All rights reserved stock.adobe, Ajuntament de Calvià / Facebook)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In einem Vier-Sterne-Hotel auf Mallorca ist während des Abendessens ein Teil des Speisesaals eingebrochen. Zwei Gäste seien dabei leicht verletzt worden.

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Der Unfall habe sich am Donnerstag gegen 21.30 Uhr im Hotel „Zafiro Rey Don Jaime“ in Santa Ponça im Südwesten der Insel ereignet, berichteten die Zeitungen „Diario de Mallorca“ und „Última Hora“ sowie weitere Regionalmedien unter Berufung auf die Behörden der spanischen Urlaubsinsel.

Eine rund 30 Quadratmeter große Bodenfläche im Bereich des Speisesaals hat demnach plötzlich nachgegeben und sei zum Teil eingebrochen, hieß es. Zwei Personen erlitten dabei leichte Schnittverletzungen. Sie seien zunächst vor Ort behandelt und anschließend vorsichtshalber in Krankenhäuser gebracht worden. Angaben zu den Betroffenen lagen zunächst nicht vor.

Ermittlungen zur Ursache laufen
Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienste sicherten den Bereich und nahmen Ermittlungen zur Ursache auf. Der betroffene Teil des Hotels wurde abgesperrt. Das Haus blieb zunächst teilweise in Betrieb.

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Am Freitag entschieden die Betreiber unterdessen aber nach Angaben eines Sprechers der Feuerwehr von Mallorca die vollständige Schließung des Hotels. Insgesamt 520 Gäste sollen im Laufe des Tages in andere Hotels der gleichen Kette verlegt werden. Laut „Última Hora“ gehen die Ermittler nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass der Bau möglicherweise aufgrund seines Alters einstürzte und nicht ausreichend mit Stahl verstärkt war.

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