Handy verlegt: Streit gipfelt in Polizeieinsatz

Betrunkener ging zum Angriff über

Zankapfel war ein verschwundenes Handy, den Polizisten gelang es in der Folge, die Gemüter zu beruhigen und den Streit zu schlichten – vermeintlich. Denn als die Beamten gerade die Wohnung verlassen wollten, ging der betrunkene Verdächtige plötzlich zum Angriff über. „Er stieß einen Beamten mit beiden Händen heftig gegen die Brust und schlug mit den Ellenbogen um sich“, berichtete Polizeisprecher Markus Dittrich.