Handy verlegt: Streit gipfelt in Polizeieinsatz

Und alles nur wegen eines verschwundenen Handys: Der heftige Streit eines Pärchens hat am Donnerstagabend in Wien-Favoriten einen Polizeieinsatz ausgelöst. Als dieser eigentlich schon wieder beendet war und die Beamten gehen wollten, flippte ein 43-jähriger Verdächtiger plötzlich völlig aus.
Nachbarn hatten den lautstarken Streit in einer der Wohnungen in der Gudrunstraße gehört und am späten Abend gegen 22.15 Uhr vorsorglich die Polizei alarmiert. Wenig später trafen die Beamten ein und stellten das Paar – ein betrunkener 43-Jähriger und seine 53-jährige Freundin – zur Rede.
Betrunkener ging zum Angriff über
Zankapfel war ein verschwundenes Handy, den Polizisten gelang es in der Folge, die Gemüter zu beruhigen und den Streit zu schlichten – vermeintlich. Denn als die Beamten gerade die Wohnung verlassen wollten, ging der betrunkene Verdächtige plötzlich zum Angriff über. „Er stieß einen Beamten mit beiden Händen heftig gegen die Brust und schlug mit den Ellenbogen um sich“, berichtete Polizeisprecher Markus Dittrich.
Erst durch den Einsatz von Pfefferspray konnte die Lage unter Kontrolle gebracht und der 43-Jährige überwältigt werden. Eine Polizistin wurde an der Hand verletzt und musste im Spital behandelt werden. Der mutmaßliche Angreifer wurde festgenommen, er hatte 1,74 Promille intus.
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