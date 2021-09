NEOS-Mandatar zur FPÖ: „Ihr seid fetzendeppert!“

Die Grünen warfen der Stadtregierung Versagen in Personalfragen vor: „Wien hat mehr Lehrer als je zuvor, und doch haben Sie jeder zweiten Volksschule die Stunden gekürzt“, so Grün-Gemeinderat Felix Stadler. Maximilian Krauss (FPÖ) lässt ebenfalls kein gutes Haar an Rot-Pink: „Ihr habt nur 312 Luftfilter für Tausende Klassen angeschafft. Das ist ein schlechter Scherz.“ Die Maskenpflicht in den Gängen sei für die Kinder eine Qual.