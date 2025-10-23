Prozess gegen 26-Jährigen nach Eklat am Opernball

„Meine Familie gehört zu den hundert reichsten Österreichs“

Der inkriminierte Vorfall soll sich am Opernball und in den Tagen danach ereignet haben. Der junge Mann wollte seine Schwester, die das Society-Event mit eröffnete, fotografieren, beugte sich dabei über die Brüstung – was aus Sicherheitsgründen am Ball der Bälle streng verboten ist. Vom Personal darauf hingewiesen, sah der Mann aus gutem Hause rot, schlug die Sicherheitsdame, die dadurch leicht verletzt wurde, und tönte sinngemäß: „Meine Familie gehört zu den hundert reichsten Österreichs, Sie werden alle morgen ihre Jobs verlieren!“