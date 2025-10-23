Der nächste Stau ist schon vorprogrammiert

Verkehrsmaßnahmen während der Bauarbeiten

Die Buslinie 80A fährt im Zeitraum von 24. Oktober bis 3. November geteilt zwischen Praterstern und Lukschgasse bzw. Neu Marx und der U3-Station Schlachthausgasse. Ab November wird der 80A bis Sommer 2026 abschnittsweise Richtung Schlachthausgasse bzw. Neu Marx über die Erdberger Lände umgeleitet. In Richtung Praterstern fährt der 80A ab 3. November wieder auf seiner gewohnten Strecke. Die Buslinie 77A wird weiterhin über die A23 umgeleitet. Während der Arbeiten nutzt sie in Richtung Rennweg die Abfahrt St. Marx und fährt über die Erdbergstraße zur Schlachthausgasse. Die Haltestelle Ludwig-Koeßler-Platz wird in dieser Zeit nur in Richtung Lusthaus bedient. Die Linie 18 fährt weiterhin bis St. Marx. Ausweichen kann man auf die Linien U3, 71, 74A, 77A, 80A und die S7. Ab 31. Oktober ist die Stadionbrücke von der Autobahn kommend wieder in Richtung 3. Bezirk geöffnet.