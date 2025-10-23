Keine Beamtenburg! ÖFB startete in die neue Ära

Der ÖFB mit seinen knapp 100 Mitarbeitern bezog am Montag in der neuen Heimat Quartier, die offizielle Eröffnung ist „nach Bewältigung der Kinderkrankheiten“ im ersten Quartal 2026 geplant. Der Zeitplan (Bauzeit 19 Monate) wurde laut dem ÖFB-Campus-Manager Alexander Gruber ebenso eingehalten wie die Kosten: Zu den 75 Millionen Euro steuern Bund und die Stadt Wien je 23 Millionen Euro bei, für den Rest kommt der ÖFB auf. Die Betriebskosten wurden vorerst mit einer Million Euro pro Jahr festgesetzt.