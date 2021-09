Platter: „Weniger Streit, mehr fürs Land tun“

Ein viel diskutiertes Thema ist momentan Afghanistan: Der Innsbrucker Bürgermeister Georg Willi will 50 Afghanen in der Landeshauptstadt aufnehmen. An wie viele Aufnahmen denkt denn der Landeshauptmann von Tirol?

Das sind Ansagen, die vielleicht für eine bestimmte Klientel interessant sind. Ich kenne die Situation in Afghanistan, ich war als Verteidigungsminister vor Ort, habe den damaligen Präsidenten Karzai getroffen und weiß, was sich abspielt zwischen Kabul, Kunduz, Kandahar. Es war damals für die Zivilbevölkerung ein wichtiges Signal, dass sich die internationale Gemeinschaft engagiert hat. Ich finde es schäbig, dass sich jetzt, beinahe von heute auf morgen, die internationale Gemeinschaft zurückzieht und 20 Jahre verloren sind. Das ist meine emotionale Betrachtung, denn Österreich hat dort auch mitgeholfen, eine Stabilität zustande zu bringen. Man darf ja nicht glauben, dass jetzt ein kleines Land wie Österreich alle Probleme der Welt lösen kann. Ich bedauere es auch sehr, wenn ich sehe, was sich vor Ort abspielt, aber hier besteht eine globale Verantwortung. Und man muss vor Ort, aber auch in den Nachbarstaaten so rasch wie möglich helfen, das ist das Gebot der Stunde. Je schneller man auch in der Nachbarschaft eine Struktur schafft, damit den Leuten geholfen wird, umso eher können sie wieder zurückgehen, wenn sich die Situation hoffentlich einmal verbessert.