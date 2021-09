Bergdrama auf allerletzten Metern vor Tourenziel

Die Gruppe hatte gegen 16.40 Uhr ihr Ziel schon in Sichtweite, als es zu dem Unglück lediglich 40 Höhenmeter oberhalb des AV-Stützpunktes kam. Praktisch in der letzten ausgesetzten Passage wollte die 52-Jährige ihre beiden Wanderstöcke in die linke Hand geben, um sich am Stahlseil einer Seilsicherung festhalten zu können. Die Deutsche drehte sich dabei mit dem Rücken dem Abhang zu, bekam Übergewicht und stürzte in der Folge rund 100 Meter über steiles, felsdurchsetztes Gelände in die Tiefe. Dabei erlitt sie tödliche Verletzungen. Der Polizeihubschrauber Libelle Tirol flog den Leichnam schließlich ins Tal.