Haus von Drogenbaron „El Chapo“ wird verlost

Guzman war im Morgengrauen des 17. Februar 2014 den Sicherheitskräften nach einer mehrtägigen Fahndung in der Hauptstadt des Bundesstaates Sinaloa im Nordwesten von Mexiko durch das Abwassersystem des Hauses entkommen. Fünf Tage später wurde er allerdings doch noch gefasst - in einer Wohnung am Meer im Urlaubsort Mazatlán- und 2015 in ein Hochsicherheitsgefängnis gebracht, aus dem er ebenfalls entkam.