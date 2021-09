Ein Exempel gegen die Spekulation statuieren

In der Vergangenheit waren die Landwirte selbst Mitakteure und haben ihre Filetstücke verscherbelt. Die Versuchung ist eben auch da groß, denn so viel Gemüse kann ein Bauer gar nicht anbauen, dass er damit mehr verdient als durch den Verkauf eines Grundstücks. Jetzt merken aber viele, dass ihnen die guten Anbauflächen ausgehen, die Landwirtschaft ist aufgewacht. Zum Glück, denn da geht es immerhin um Lebensmittel, die wir alle drei Mal am Tag zu uns nehmen. Wichtig ist aber: Es gibt nicht den einen Schuldigen, es sind viele Akteure im Spiel. Und all diese Akteure sind mitschuld und gleichzeitig selbst von der Problematik betroffen. Die Bauträger überbieten jeden Marktpreis. Es erfordert schon einiges an Rückgrat, den eigenen Grund unter diesen Umständen nicht zu verkaufen. Da geht es um Millionen, um echte Reichtümer. Und die große Masse geht leer aus. Das Grundeigentum war früher in Vorarlberg - auch durch die Realteilung - weit gestreut. Nun aggregiert es sich immer weiter. Bald gehört es nur noch einigen, sehr vermögenden Menschen.