Fataler US-Drohnenangriff soll Irrtum gewesen sein

In dem Chaos bei der Evakuierungsmission am Flughafen in Kabul berichtete das US-Militär, es habe mit einer Drohne einen mutmaßlichen Terroristen in einem mit Sprengstoff beladenen Fahrzeug aus dem Verkehr gezogen. Doch wie die renommierte „New York Times“ nun berichtet, könnte es sich bei diesem Einsatz um einen tödlichen Irrtum gehandelt haben. Laut einer Auswertung von Aufnahmen einer Überwachungskamera sei der verdächtige Wagen nur mit Wasserkanistern beladen gewesen.