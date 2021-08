US-Drohnenangriff in Kabul traf Großfamilie

IS bekannte sich zu Raketenangriff auf Flughafen

Am Montag waren erneut Raketen in Kabul abgeschossen worden. Bis zu fünf Raketen wurden laut US-Regierungsangaben in der Früh auf den Airport abgefeuert. Sie seien aber von einem Raketenabwehrsystem abgefangen worden. Der IS erklärte via Telegram-App, für den Raketenangriff verantwortlich zu sein. Unter den Amerikanern gab es keine Opfer. Ob es in Kabul selbst Verletzte oder Tote gab, ist unklar.