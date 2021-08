Drohne gegen Attentäter, Kinder unter Zivilopfern

„Ja, die US-Streitkräfte haben die Möglichkeit von zivilen Todesopfern in Betracht gezogen, allerdings hatten wir in diesem Fall keine andere Möglichkeit“, sagte Urban gegenüber dem US-Nachrichtensender. Zudem habe es „sekundäre Explosionen“ aus dem Fahrzeug gegeben, was auf eine große Menge an Sprengstoff schließen lasse. Quellen aus Kabul berichten CNN zudem, es habe bei dem Angriff auch mehrere Verletzte gegeben, die in Krankenhäuser gebracht wurden.