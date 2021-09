Nach Fußbehandlung: Nadal in Barcelona auf Krücken

Während Novak Djokovic am Sonntag weiter Tennis-Geschichte schreiben will, ist einer seiner großen Widersacher rekonvaleszent. Rafael Nadal gab am Samstag via soziale Netzwerke bekannt, dass er von einer Fußbehandlung aus Barcelona zurückgekehrt ist und nun einige Tage Ruhe benötigt. Zudem ist er auch auf Krücken angewiesen.