KAC vs. VSV: Kärntner Derby im „Krone“-Studio

So brutal wie am Eis ist die neue Episode unseres Sport-Podcasts „Einwürfe“ dann aber doch nicht - das wird im Gespräch mit den beiden Eishockey-Spielern schnell klar! Was aufmerksame Zuhörer auch rasch merken? Wie wichtig die Fans für die Profisportler sind! Besonders nach pandemiebedingten Lockdowns und sogenannten „Geisterspielen“ freuen sich Koch und Maxa wieder über mehr Publikum bei den Matches.