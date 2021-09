Anrainer ärgern sich über „Rumpelpisten“ im Wald

Seit der Zeit von Kaiserin Maria Theresia gibt es im Wienerwald am Riederberg zahlreiche Siedlungen mitten im Forst. Lange Jahre sorgten Anrainer und Bundesforste (ÖBf) hier für ein friedliches Miteinander, und so wurden sorgfältige Sanierungsarbeiten und Pflegemaßnahmen an den Forstwegen und Zufahrten gemeinsam umgesetzt.