Fahndung nach falscher Schönheitschirurgin

In der Ordination einer Schönheitschirurgin von eigenen Gnaden muss viel los gewesen sein. Die Frau spritzte am Fließband Lippen und Wangen auf - ohne jede medizinische Ausbildung. „Es hat richtig geboomt“, berichtet eine Helferin, die auch behandelte, wenn die Chefin nicht da war. Sie ist gelernte Schuhverkäuferin. Dem Prozess wegen Kurpfuscherei blieb die Pseudo-Ärztin fern, was ihre Anwälte Philipp Wolm und Elmar Kresbach bedauernd zur Kenntnis nahmen. Sie wird jetzt per Haftbefehl gesucht.