Serena Williams genießt den „endlosen Summer“

Williams hatte schon in Wimbledon in der ersten Runde aufgeben müssen, nachdem sie sich laut schreiend verletzt hatte und vom Platz humpeln musste. Williams hat 2021 bisher nur sechs Turniere gespielt, am besten schnitt sie bei den Australian Open mit dem Semifinale ab. Nach dem Achtelfinal-Aus bei den French Open spielte sie nur noch sechs Games in Wimbledon, ehe die Verletzung auftrat.