Mit Hunderten Schokohasen gegen Waldzerstörung

Nach dem Greenpeace-Report „Süße Versprechen, bittere Realität“, in dem die Umweltorganisation Milka-Mutter Mondelez an den Pranger gestellt hatte, folgte nun eine Protestaktion am Wiener Heldenplatz. 316 grimmig blickende, lila Schokoladehasen sollten auf Waldzerstörung und Menschenrechtsverletzungen entlang der Lieferkette aufmerksam machen. Der Konzern verarbeitete im Jahr 2019 rund 316.000 Tonnen Palmöl. Dieses steckt im österreichischen Handel in jedem zweiten Milka-Produkt.