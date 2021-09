„Moria brennt noch“: NGOs prangern Zustände an

Anlässlich des Jahrestages des verheerenden Brandes im griechischen Flüchtlingslager Moria machen zahlreiche Hilfsorganisationen auf die weiterhin katastrophalen Umstände in griechischen Lagern aufmerksam. In einem gemeinsamen Offenen Brief wenden sich Ärzte ohne Grenzen Österreich, Caritas, Diakonie und die Initiative „Courage - Mut zur Menschlichkeit“ einmal mehr an die österreichische Bundesregierung, Verantwortung zu übernehmen und die bisherige Position zur Aufnahme Schutzsuchender aus Griechenland zu überdenken.