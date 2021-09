Zverev vor Mega-Duell: „Muss perfekt sein“

In das Match können Zverev und Djokovic jeweils mit berechtigtem Selbstvertrauen gehen. Zverev hat die vergangenen 16 Partien alle gewonnen, nach Gold in Japan holte er auch den Titel beim Vorbereitungsturnier in Cincinnati. Er ist so gut wie wohl noch nie. Dass er Djokovic auf dem Weg zum Turniersieg aus dem Weg räumen muss, war bereits nach der Auslosung das wahrscheinlichste Szenario. Dass er es kann, weiß er seit Tokio, auch wenn es im direkten Duell noch immer 6:3 für den Serben steht. „Ich fühle mich als der erste Spieler, der ihn in diesem Jahr in einem sehr großen Match geschlagen hat“, sagte Zverev nun. „Das gibt dir etwas.“ Er hat zudem etwas länger Pause und ist deutlich kürzer auf dem Platz gestanden.