Salzburger (31) wollte Kontrahenten überfahren

Ein Streit zwischen zwei Männern ist am Mittwochabend in der Stadt Salzburg eskaliert. Laut Polizei hat ein 34-jähriger Salzburger dem 31-jährigen Kontrahenten und seiner Freundin gedroht, ein Auto aus der Tiefgarage zu holen und die beiden zusammenzufahren. Als die Polizei in Liefering eingetroffen war, fuhr der Mann tatsächlich mit hohem Tempo aus der Garage auf den 31-Jährigen zu. Der Salzburger versuchte auszuweichen, wurde aber von dem Pkw erfasst und am Knie verletzt.