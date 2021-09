Neustart für geretteten Hund aus dem Horror-Haus

Das grausame Schicksal der über 150 beschlagnahmten Chihuahuas nach dem Animal-Hoarding Drama in Gmünd bewegte viele Österreicher. In einer beispiellosen Rettungsaktion übernahm die „Krone“-Tierecke sofort die Obsorge von 30 der armen Seelen und konnte sie in einer Tierpension im Burgenland unterbringen. Wir stellten dadurch sicher, dass die Hunde mit unseren Spendengeldern die dringend nötige medizinische Versorgung erhalten und kastriert, gechipt und geimpft an einen liebevollen, neuen Platz gegeben werden. Wir waren bei einer erfolgreichen Vermittlung dabei!