So geht es den beschlagnahmten Chihuahuas

Doch damit nicht genug: In Zwettl wurden im Zuge eines weiteren Animal Hoarding-Falles 17 Chihuahuas und ein Schäferhund in einem Haus entdeckt, die Abnahme erfolgt in Schritten. Doch zwei der Zwerghunde und der große Artgenosse mussten sofort aus der Situation geholt werden. Alle Tierheime in der Umgebung sind schon restlos überfüllt, die „Krone Tierecke“ wird sich also auch um diese drei vernachlässigten, stark verflohten Vierbeiner sorgen.