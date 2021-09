Schutzgebühr: Was kostet ein Hundeleben?

150 Chihuahuas wurden in der Gemeinde Weitra in Niederösterreich unter erbärmlichsten Bedingungen in einem Haus gehalten - die „Krone“ berichtete. Die meisten Hunde sind nach der behördlichen Abnahme in die Obhut der „Krone“-Tierecke gekommen - mehr als 30 Zwerghunde werden seither auf unsere Kosten versorgt. Drei Hündinnen haben Babys bekommen, die 24-Stunden-Betreuung benötigen.