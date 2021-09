Anklage wirft Holmes „Lügen und Schummeln“ vor

Sie wurde einst als Biotech-Pionierin gefeiert, jetzt steht sie vor Gericht: Im kalifornischen San José hat der mit Spannung erwartete Betrugsprozess gegen die frühere Bluttest-Unternehmerin Elizabeth Holmes begonnen. „In diesem Fall geht es darum, zu lügen und zu schummeln, um an Geld zu kommen“, sagte Staatsanwalt Robert Leach am Mittwoch in seinem Eröffnungsplädoyer. „Als sie kein Geld und keine Zeit mehr hatte, hat Elizabeth Holmes sich entschieden zu lügen.“