Kein Scherz! Trump kommentiert Holyfields Boxkampf

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat eine neue Beschäftigung: Der 75-Jährige wird am Samstag einen Boxkampf des früheren Schwergewichts-Weltmeisters Evander Holyfield gegen den brasilianischen Kampfsportler Vitor Belfort kommentieren. „Ich liebe großartige Kämpfer und großartige Kämpfe“, erklärte Trump in einer Mitteilung des Streamingdienstes Fite TV. „Ich freue mich darauf, am Samstagabend beides zu sehen und meine Gedanken am Boxring zu teilen.“