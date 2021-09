Parteifinanzen: Gesetz liegt laut Grünen bald vor

Die im Regierungsprogramm angekündigte Ausweitung der Prüfrechte des Rechnungshofs bei den Parteifinanzen lässt weiter auf sich warten - zu lange, befindet Rechnungshof-Chefin Kraker, die nun mit einem ungewöhnlichen Vorstoß Tempo machen will. In der „ZiB 2“ kündigte sie am Dienstagabend an, dass der Rechnungshof selbst einen Gesetzesvorschlag ausarbeiten und in vier Wochen vorlegen wird. Dieser solle „eine Diskussionsgrundlage für die Parteien sein“ und „die Debatte wiederbeleben“, so Kraker.