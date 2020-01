Einsicht in Parteifinanzen: RH lobt Türkis-Grün

Rechnungshofpräsidentin Margit Kraker freut sich über die im türkis-grünen Regierungsprogramm angekündigte Ausweitung der Kompetenzen für ihr Prüforgan. So darf der Rechnungshof beispielsweise bei konkreten Anhaltspunkten Einsicht in die Parteifinanzen nehmen. „Das ist ein wirklich großer Schritt“, sagte Kraker am Montag.