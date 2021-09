Zurück mit 46! Nach 12 Jahren Sperre wegen Kokains

Wir schrieben den 10.6.2010. Die WM in Südafrika war gerade am Programm. Damals wurde Flachi mit einer Rekordsperre vom Anti-Doping-Gericht des Italienischen Olympischen Komitees (CONI) bestraft: Zwölf Jahre wegen erneuten Kokain-Konsums. Die Entscheidung fiel so hart aus, weil er bereits zum zweiten Mal in drei Jahren positiv aus Kokain getestet worden war.