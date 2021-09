80.000 wollen bessere Bedingungen für Fiakerpferde

„Vier Pfoten“ werde bei diesem Thema nicht lockerlassen, so die Organisation in einer Aussendung. „Im 21. Jahrhundert sollte eines selbstverständlich sein: Nicht Tiere sollten sich an die Bedingungen anpassen müssen, sondern die Bedingungen an die Bedürfnisse der Tiere angepasst werden“, so Weissenböck entschieden. Ab sofort gibt es auch eine neue Initiative: Unterstützerinnen und Unterstützer haben auf der „Vier Pfoten“-Website die Möglichkeit, ein Protest-E-Mail an Wiens Bürgermeister Michael Ludwig abzuschicken.