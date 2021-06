Fiaker fahren trotz mehr als 30 Grad

Dabei sollte das heuer eigentlich der Vergangenheit angehören. Denn der Gemeinderat der Stadt beschloss im Dezember 2020, den Pferden ab 30 Grad hitzefrei zu geben. Die erste Hitzewelle des Jahres zeigt aber, dass sich kaum einer daran hält. Der Beschluss ist nicht bindend. Das machte auch der Fiaker-Sprecher Franz Winter in einem Brief an den Bürgermeister klar. Man halte sich an die Wiener Regel, die hitzefrei ab 35 Grad vorsieht.