Die Siegesserie des Leaders hielt an

Tabellenführer St. Johann setzte im Nachtragsspiel gegen den SAK am Dienstagabend seinen Siegeszug fort, gewann mit 3:1. Trotz der frühen Auswechslungen der Stützen Djuric (wird am Samstag gegen Saalfelden fehlen) und Beran (Vorsichtsmaßnahme) sei sein Team nach der Pause mit breiter Brust aufgetreten, war Trainer Lottermoser zufrieden. „Mich beeindruckt, wie die Jungs den Flow mitnehmen.“ Im zweiten Nachtrag der Woche kann Kuchl heute (19) in Seekirchen zum ersten Verfolger der Pongauer werden.