Schüler fahren mit dem Bus „Cool in die Schul“

Und damit die Schüler auch zum Busfahren motiviert werden, wurde die „Cool in die Schul-App“ programmiert. „Diese aktiviert sich, sobald das Kind in den Bus gestiegen ist. Punkte werden dabei gesammelt - wer am meisten hat, wird zum Bus-Champion gekürt“, erklärt Bacher und fügt hinzu: „Tolle Preise warten. Es gibt eine Klassenwertung. Die Klasse mit den meisten Punkten erhält als Preis sogar einen Ausflug von Bacher Reisen.“