Box-Sensation! Evander Holyfield feiert Comeback

Wegen Absage von Oscar de la Hoya

Holyfield wird bereits am 11. September in einem Casino in der Nähe von Miami gegen den 44-jährigen Brasilianer Vitor Belfort, ein ehemaliger UFC-Champion, in den Ring steigen. Möglich machte den Kampf die Absage von Oscar de la Hoya, der trotz vollständigem Impfschutz an Corona erkrankte - und eigentlich als Gegner von Belfort vorgesehen war.