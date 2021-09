Wohlfühlfaktor soll Fachkräfte nach NÖ locken

In bestimmten Branchen droht das Fehlen von Fachkräften derzeit den Aufschwung nach der Coronakrise zu bremsen. „Aktuell gibt es hier mehr als 17.000 sofort verfügbare Stellen“, weiß Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger. Beheben will man diese Misere durch das neue „Expat and Relocation Service“. Konkret: Internationale Schlüsselarbeitskräften, sogenannten Expats, soll damit der Umzug nach Niederösterreich schmackhaft gemacht werden. Danninger stellte das Projekt am Montag mit Ecoplus-Chef Helmut Miernicki und René Tritscher von der Austrian Business Agency (ABA) im IZ-Süd in Wiener Neudorf vor: „Es geht nicht darum, billige Arbeitskräfte ins Land zu holen.“