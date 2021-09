Hamiltons Kater-Tag: „Wir müssen irgendwas machen“

In sechs der sieben vergangenen Grand Prix hat der Titeljäger die Pole Position erobert, mit nun sieben Saisonsiegen gelangen ihm drei mehr als Hamilton. Auch auf sein Drängen hin schraubte Red Bull nach der Sommerpause noch einmal neue Teile ans Auto. „So schnell waren sie das ganze Jahr noch nicht. Wir haben also Arbeit vor uns“, befand Hamilton. Weil Mercedes wie fast alle Teams schon viel Kraft ins Auto für die nächste Saison steckt, in der eine Regelreform ansteht, darf er kurzfristig kaum auf Technik-Sprünge hoffen.