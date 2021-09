Von Ex-Freund geschlagen, vergewaltigt und bedroht

Ein wahres Martyrium hat eine 26 Jahre alte Frau in Wien durchleben müssen, ehe sie am Freitagabend schlussendlich ihr Schweigen brach, allen Mut zusammennahm und bei der Polizei Anzeige erstattete - und zwar gegen ihren Ex-Freund. Der 24-Jährige hatte die Frau in den letzten eineinhalb Jahren immer wieder geschlagen, vergewaltigt und mit dem Tod bedroht.